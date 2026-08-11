В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 11 августа

Наиболее плотный трафик утром 11 августа в Москве наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе Лефортовского тоннеля. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на Волоколамском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд прогнозируются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.