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11 августа, 06:45

Общество

В парке "Зарядье" пройдет ежегодный марафон финансовой грамотности

В парке "Зарядье" пройдет ежегодный марафон финансовой грамотности

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Москвичей приглашают на ежегодный марафон финансовой грамотности. Он пройдет в павильоне "Заповедное посольство" парка "Зарядье" с 14 по 25 августа.

Участники узнают, как правильно обращаться с личными финансами, распознавать мошеннические схемы и принимать ответственные решения. В программе – более 350 мероприятий, включая лекции, интерактивные игры и практические занятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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