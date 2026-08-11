11 августа, 06:45Общество
В парке "Зарядье" пройдет ежегодный марафон финансовой грамотности
Москвичей приглашают на ежегодный марафон финансовой грамотности. Он пройдет в павильоне "Заповедное посольство" парка "Зарядье" с 14 по 25 августа.
Участники узнают, как правильно обращаться с личными финансами, распознавать мошеннические схемы и принимать ответственные решения. В программе – более 350 мероприятий, включая лекции, интерактивные игры и практические занятия.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.