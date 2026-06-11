Москвичи могут посетить зоны отдыха с бассейнами в предстоящие выходные

В длинные выходные москвичи смогут провести время в городских зонах отдыха с бассейнами под открытым небом и аквакомплексами. На площадке Северного речного вокзала для посетителей работают два детских и два взрослых бассейна.

Для детей ежедневно с 11:00 до 17:00 проводят анимационные программы. Вместимость площадки составляет около 350 шезлонгов, также доступны кровати и балдахины. Стоимость посещения начинается от 2 500 рублей за целый день.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.