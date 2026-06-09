Москвичам рассказали о ценах на загородный отдых в праздничные выходные

Москвичей ждут длинные праздничные выходные, которые начнутся в 12 июня. В загородном комплексе "Отрада" в Пушкинском районе стандартный номер стоит 9,5 тысячи рублей в сутки, номер около бассейна 29 тысяч рублей.

В глэмпинге "Под небом" домик на человека стоит 24 тысячи рублей в сутки с трехразовым питанием и водными активностями. Можно взять в аренду сапы, каяк и лодку с веслами.

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