На столичных вокзалах и станциях МЦД начали раздавать бесплатную воду из-за жары

На столичных вокзалах и станциях МЦД раздают бесплатную воду из-за жары. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Для жителей столицы заготовили несколько тонн воды в бутылках. До конца рабочей недели их будут раздавать с 14:00 до 17:00 на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на двух станциях МЦД – Тушинской и Площади трех вокзалов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.