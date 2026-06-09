График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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09 июня, 07:15

Транспорт

На столичных вокзалах и станциях МЦД начали раздавать бесплатную воду из-за жары

На столичных вокзалах и станциях МЦД начали раздавать бесплатную воду из-за жары

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Из-за жары на вокзалах и станциях МЦД в Москве будут раздавать питьевую воду

На столичных вокзалах и станциях МЦД раздают бесплатную воду из-за жары. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Для жителей столицы заготовили несколько тонн воды в бутылках. До конца рабочей недели их будут раздавать с 14:00 до 17:00 на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на двух станциях МЦД – Тушинской и Площади трех вокзалов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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