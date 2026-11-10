Эксперты порекомендовали россиянам искать новую работу перед Новым годом. Однако, чем интереснее выбор, тем выше шанс столкнуться с необычными HR-специалистами. Их методы вызывают много споров.

Сейчас в Сети обсуждают интервью HR-директора одного из российских бигтехов Дарьи Золотухой. Она увлекается эзотерикой и рассказывают о том, что в принятии решений полагается на реакции тела и наличие у сотрудников духовного интеллекта.

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