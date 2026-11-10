Песков заявил, что формат доклада делегации РФ Путину будет зависеть от хода переговоров

Российская делегация примет решение о формате доклада Владимиру Путину в зависимости от хода переговоров в Абу-Даби. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Трехсторонняя встреча России, Украины и США идет уже более двух часов. Как сообщил источник в переговорной группе, обсуждение направлено на ключевые аспекты формирования новой системы континентальной безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.