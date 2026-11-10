10 ноября, 13:15Политика
Песков заявил, что формат доклада делегации РФ Путину будет зависеть от хода переговоров
Российская делегация примет решение о формате доклада Владимиру Путину в зависимости от хода переговоров в Абу-Даби. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Трехсторонняя встреча России, Украины и США идет уже более двух часов. Как сообщил источник в переговорной группе, обсуждение направлено на ключевые аспекты формирования новой системы континентальной безопасности.
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