10 ноября, 08:30Экономика
Банк России выпустил рекомендации по проверке операций с наличными
Центробанк России выпустил методические рекомендации, согласно которым при некоторых операциях с наличными клиентам придется подтверждать источник получения денег.
Это касается внесения средств на счет, переводов без открытия счета, покупки и продажи наличной валюты, а также приобретения за наличные драгоценных металлов, монет и алмазов.
Для чего нужны такие меры и чем можно подтвердить законное получение денег? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.