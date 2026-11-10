Банк России выпустил рекомендации по проверке операций с наличными

Центробанк России выпустил методические рекомендации, согласно которым при некоторых операциях с наличными клиентам придется подтверждать источник получения денег.

Это касается внесения средств на счет, переводов без открытия счета, покупки и продажи наличной валюты, а также приобретения за наличные драгоценных металлов, монет и алмазов.

Для чего нужны такие меры и чем можно подтвердить законное получение денег? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.