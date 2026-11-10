Россиянам напомнили о начислении пеней за неуплату имущественных налогов

За просрочку уплаты имущественных налогов пени начнут начислять с 2 декабря. Об этом напомнили в Госдуме. Долг будет увеличиваться примерно на 47 копеек в день с каждой 1 000 рублей.

Например, если налог на автомобиль составляет 10 тысяч рублей, за месяц просрочки придется дополнительно заплатить около 140 рублей.

Последний день уплаты имущественных налогов – 1 декабря. Речь идет о налогах на квартиры, дома, земельные участки и автомобили. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.