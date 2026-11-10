Москвичам и туристам стали доступны новые смотровые площадки

Полюбоваться панорамой Москвы можно на смотровых площадках в "Коломенском", Бибиреве и Хорошёво-Мнёвниках. Новые видовые точки обустроили в разных районах столицы.

В "Коломенском" обновили площадку на Вознесенской площади и оборудовали еще четыре смотровые точки. В Бибиреве благоустроили прогулочную зону вдоль реки Чермянки, а в Хорошёво-Мнёвниках открыли двухкилометровый маршрут вдоль Москвы-реки с зонами отдыха и смотровыми площадками.

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