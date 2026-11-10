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10 ноября, 07:45

Туризм

Банк Мальдив прекратил обрабатывать платежи россиян

Банк Мальдив прекратил обрабатывать платежи россиян

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Крупнейший банк Мальдив Bank of Maldives не обрабатывает денежные переводы, связанные с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации в ответ на обращения российских туроператоров.

Ранее в Российском союзе туриндустрии рассказали о проблемах с оплатой проживания российских туристов на Мальдивах. Деньги пытались перевести в том числе от имени иностранных юридических лиц, однако банк сообщил, что вернет все платежи, связанные с Россией.

Минэкономразвития РФ пытается урегулировать ситуацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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