Арку в сталинке на Ленинском проспекте выставили на торги за 16,5 млн рублей

В Москве выставили на торги необычный объект недвижимости в знаменитой сталинке на Ленинском проспекте, пишут СМИ. Речь идет о помещениях внутри одной из арок дома 37, расположенных сразу на 3-х этажах. Около трети их общей площади занимают лестницы, площадки и переходы.

Объект отличается необычной планировкой: внутри есть узкие комнаты, металлические лестницы и небольшие окна. На стенах местами сохранились следы старой отделки, а часть помещений нуждается в ремонте. Начальная цена лота составляет около 16,5 миллиона рублей.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.