Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 07:30

Город

Арку в сталинке на Ленинском проспекте выставили на торги за 16,5 млн рублей

Арку в сталинке на Ленинском проспекте выставили на торги за 16,5 млн рублей

Въезд в "Москва-Сити" и "Сколково" станет безбарьерным с 12 декабря

Двое москвичей украли автоаккумуляторы и попались из-за нарушения правил аренды самоката

Биокамин мог стать причиной пожара, при котором пострадала олимпийская чемпионка Шурочкина

Опавшие листья начали убирать с улиц Москвы

Вращающийся этаж появился в "Олимпийском"

Москвичам рассказали о "дофаминовых" выставках в столице

Москвичи могут сделать прививку от аллергии на пыльцу березы

ГУМ-Каток на Красной площади откроют 30 ноября

Завершился финал "Кубка сильнейших" по гимнастике

В Москве выставили на торги необычный объект недвижимости в знаменитой сталинке на Ленинском проспекте, пишут СМИ. Речь идет о помещениях внутри одной из арок дома 37, расположенных сразу на 3-х этажах. Около трети их общей площади занимают лестницы, площадки и переходы.

Объект отличается необычной планировкой: внутри есть узкие комнаты, металлические лестницы и небольшие окна. На стенах местами сохранились следы старой отделки, а часть помещений нуждается в ремонте. Начальная цена лота составляет около 16,5 миллиона рублей.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городнедвижимостьвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика