Каток в парке Горького готовят к открытию

Каток в парке Горького находится на завершающей стадии монтажа системы холодоснабжения. Специалисты проводят пусконаладочные работы оборудования и готовят систему к намораживанию льда.

На ВДНХ специалисты выравнивают основание катка песком, укладывают айсматы и готовят холодильные установки к намораживанию льда. На ГУМ-катке на Красной площади проверяют оборудование, герметизацию и систему освещения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.