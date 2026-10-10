Трамп поблагодарил Путина за поставки дизтоплива

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за достигнутую договоренность о поставках дизельного топлива в Соединенные Штаты и на мировые рынки. Такое решение было принято в ходе телефонного разговора лидеров двух государств 9 октября.

Помимо новых соглашений, президенты обсудили перспективы урегулирования украинского кризиса, а также ситуацию вокруг Ирана. Затронули также различные аспекты двусторонних отношений, сообщили в Кремле.

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