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10 октября, 23:15

Политика

Трамп поблагодарил Путина за поставки дизтоплива

Трамп поблагодарил Путина за поставки дизтоплива

Трамп заявил, что Украине нужен новый президент

Путин и Трамп договорились о поставках российского дизеля в США

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Президент США Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за достигнутую договоренность о поставках дизельного топлива в Соединенные Штаты и на мировые рынки. Такое решение было принято в ходе телефонного разговора лидеров двух государств 9 октября.

Помимо новых соглашений, президенты обсудили перспективы урегулирования украинского кризиса, а также ситуацию вокруг Ирана. Затронули также различные аспекты двусторонних отношений, сообщили в Кремле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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