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Новости

10 октября, 19:30

Общество

Фестиваль "Фандом Фест ВКонтакте" собрал на ЦСКА-арене поклонников комиксов и аниме

Фестиваль "Фандом Фест ВКонтакте" собрал на ЦСКА-арене поклонников комиксов и аниме

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10 и 11 октября на ЦСКА-арене проходит фестиваль "Фандом Фест ВКонтакте", объединивший поклонников комиксов, аниме и поп-культуры. Гости мероприятия могут увидеть десятки косплееров в образах любимых персонажей.

Одним из участников фестиваля стал актер Слава Копейкин. Он признался, что ему нравится наблюдать за людьми в необычных костюмах, однако сам создавать образы не планирует. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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