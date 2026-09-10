Фестиваль "Битва гигантов" собрал рекордные овощи на ВДНХ

Фестиваль "Битва гигантов" собрал на ВДНХ овощи рекордных размеров со всей России. Садоводы-любители привезли урожай из Иркутска, Северной Осетии, Санкт-Петербурга, Казани, Самары и Новосибирска.

На сертифицированных весах участники взвешивают овощи, после чего организаторы составляют рейтинг и объявляют победителей. Для выращивания гигантских овощей садоводы используют специальные семена, теплицы и системы обогрева и полива.

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