10 сентября, 17:30Город
Фестиваль "Битва гигантов" собрал рекордные овощи на ВДНХ
Фестиваль "Битва гигантов" собрал на ВДНХ овощи рекордных размеров со всей России. Садоводы-любители привезли урожай из Иркутска, Северной Осетии, Санкт-Петербурга, Казани, Самары и Новосибирска.
На сертифицированных весах участники взвешивают овощи, после чего организаторы составляют рейтинг и объявляют победителей. Для выращивания гигантских овощей садоводы используют специальные семена, теплицы и системы обогрева и полива.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.