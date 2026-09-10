Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 17:30

Город

Фестиваль "Битва гигантов" собрал рекордные овощи на ВДНХ

Фестиваль "Битва гигантов" собрал рекордные овощи на ВДНХ

Специалисты напомнили о важности вакцинации до сезонного подъема заболеваемости

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве на 11 сентября

"Новости дня": проект "Московский чекап" помог выявить ключевые риски для здоровья людей

Зритель Москвы 24 прислал показания термометра на Краснодонской улице

10 сентября может стать последним теплым днем в Москве

Мэр Москвы сообщил об открытии нового съезда с МСД на Каширское шоссе

Продление метро улучшит транспортную доступность Подмосковья

Москвичи могут посетить фестиваль урожая "Битва гигантов" на ВДНХ

Более 7 млн человек посетили "Солнце Москвы" за 4 года

Фестиваль "Битва гигантов" собрал на ВДНХ овощи рекордных размеров со всей России. Садоводы-любители привезли урожай из Иркутска, Северной Осетии, Санкт-Петербурга, Казани, Самары и Новосибирска.

На сертифицированных весах участники взвешивают овощи, после чего организаторы составляют рейтинг и объявляют победителей. Для выращивания гигантских овощей садоводы используют специальные семена, теплицы и системы обогрева и полива.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваливидеоРоман КарловНаталия ШкодаАлександра Бахтина

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика