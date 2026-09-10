10 сентября может стать последним теплым днем в Москве

Четверг, 10 сентября, может стать последним "летним" днем в Москве и Московской области. К столице приближается циклон, его фронтальная зона принесет небольшие дожди ночью и утром 11 сентября. После этого ожидается похолодание.

При этом до конца сентября заморозков и арктических вторжений не ожидается. Среднесуточная температура не опустится до уровня, при котором потребуется включать отопление. По прогнозу, сентябрь и октябрь будут на 2–3 градуса теплее климатической нормы.

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