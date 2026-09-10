Дожди вернутся в Москву 11 сентября

Дожди вернутся в Москву в пятницу, 11 сентября. По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, погода начнет меняться ночью на западе области, а утром холодный атмосферный фронт принесет в регион кучево-дождевые облака.

Они вызовут кратковременные дожди, местами ливневого характера. Температура резко понизится и в пятницу составит 16–18 градусов, что ниже климатической нормы.

При этом новая волна бабьего лета придет в столицу во второй половине сентября. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.