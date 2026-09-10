Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 11:15

Общество

Дожди вернутся в Москву 11 сентября

Дожди вернутся в Москву 11 сентября

"Утро": температура воздуха 16 градусов ожидается в Москве вечером 10 сентября

"Утро": ветер с порывами 5–9 м/с ожидается в Москве 10 сентября

"Миллион вопросов": ортопед рассказал, полезно ли ходить босиком

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 744 мм ртутного столба 10 сентября

"Утро": москвичам рассказали о погоде 10 сентября

"Утро": температура воздуха в Москве 10 сентября составит 26 градусов

Система мониторинга пыльцы в воздухе появится в Москве

Москвичка приготовила овощное рагу с креветками на Москве-реке

Телезрители могут рассказать свои истории через чат-бот телеканала Москва 24

Дожди вернутся в Москву в пятницу, 11 сентября. По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, погода начнет меняться ночью на западе области, а утром холодный атмосферный фронт принесет в регион кучево-дождевые облака.

Они вызовут кратковременные дожди, местами ливневого характера. Температура резко понизится и в пятницу составит 16–18 градусов, что ниже климатической нормы.

При этом новая волна бабьего лета придет в столицу во второй половине сентября. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика