Охранника посольства Великобритании в Москве обвиняют госизмене

ФСБ задержала охранника британского посольства в Москве. По данным ведомства, он по заданию украинских кураторов собирал сведения о работе британских дипломатов и системе их охраны, а затем передавал информацию украинскому блогеру.

Эти данные могли использоваться для подготовки терактов против британских дипломатов в Москве. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене.

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