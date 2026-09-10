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Новости

10 сентября, 15:30

Происшествия

Охранника посольства Великобритании в Москве обвиняют госизмене

Охранника посольства Великобритании в Москве обвиняют госизмене

Британский МИД изучит заявление ФСБ России о планах провокации Киева против дипломатов

В Москве задержан сотрудник СБУ, собиравший данные о британских дипломатах

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ФСБ задержала охранника британского посольства в Москве. По данным ведомства, он по заданию украинских кураторов собирал сведения о работе британских дипломатов и системе их охраны, а затем передавал информацию украинскому блогеру.

Эти данные могли использоваться для подготовки терактов против британских дипломатов в Москве. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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