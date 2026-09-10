Россия и Индонезия готовят соглашение о безвизе

Россия и Индонезия прорабатывают соглашение о безвизовом режиме. После его заключения россияне смогут отдыхать на Бали без оформления визы. Также стороны обсуждают установление прямого авиасообщения с островом.

В Минэкономразвития РФ напомнили, что в прошлом году Россия заключила соглашения о безвизовом режиме с Мьянмой, Саудовской Аравией, Оманом и Иорданией. В дальнейшем планируется упростить въезд россиян в Малайзию.

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