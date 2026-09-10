Почти 1,5 млрд поездок совершили пассажиры на МЦК за 10 лет

За 10 лет МЦК воспользовались почти 1,5 миллиарда пассажиров. Только за первые 6 месяцев 2026 года им воспользовались 75 миллионов раз. Сейчас МЦК ежедневно перевозит до 550 тысяч человек.

За все время работы пассажиропоток вырос в 2,5 раза. МЦК улучшило транспортную доступность 31 района Москвы. Жители Коптева, Головинского, Перовского, Ростокина, Нижегородского и Ярославского районов могут экономить в дороге до 40 минут в день.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.