42 года назад была открыта уникальность ДНК

10 сентября исполнилось 42 года со дня открытия генетического отпечатка человека. В 1984 году британский генетик Алек Джеффрис обнаружил, что участки ДНК у разных людей имеют индивидуальные различия. Это стало основой метода ДНК-идентификации, который позже начали применять в криминалистике.

Сегодня возможности генетического анализа гораздо шире. Он помогает выявлять наследственные особенности и оценивать риск некоторых заболеваний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.