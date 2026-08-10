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10 августа, 18:15

Общество

Стоимость школьного набора в Москве в июле выросла на 8%

Стоимость школьного набора в Москве в июле выросла на 8%

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Медианная стоимость школьного набора в Москве в июле выросла на 8%, приводят данные аналитики.

Сейчас минимальный комплект необходимого для учебы обойдется в 20 тысяч рублей. Больше всего денег у родителей уходит на форму и рюкзак.

Форма за год подорожала на 7% – примерно до 5,5 тысячи. Цены на рюкзаки выросли на 6% – до 4,7 тысячи рублей. Детские кроссовки прибавили в цене 10%. При этом эксперты отмечают, что родители школьников стараются не экономить на детских товарах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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