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10 августа, 08:45

В мире

В Камеруне второй месяц нет вестей о 92‑летнем президенте Поле Бийя

В Камеруне второй месяц нет вестей о 92‑летнем президенте Поле Бийя

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В Камеруне второй месяц нет вестей о 92‑летнем президенте Поле Бийя. Глава государства отправился в Европу и до сих пор не вернулся в страну.

В администрации президента заявляли, что Бийя отправился в Швейцарию с частным визитом, однако причины столь длительного отсутствия не раскрыли. Журналисты связывают ситуацию с возможными проблемами со здоровьем политика.

Пока президент находится за пределами страны, делами государства занимаются представители правящей партии и члены семьи Бийя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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