В Камеруне второй месяц нет вестей о 92‑летнем президенте Поле Бийя. Глава государства отправился в Европу и до сих пор не вернулся в страну.

В администрации президента заявляли, что Бийя отправился в Швейцарию с частным визитом, однако причины столь длительного отсутствия не раскрыли. Журналисты связывают ситуацию с возможными проблемами со здоровьем политика.

Пока президент находится за пределами страны, делами государства занимаются представители правящей партии и члены семьи Бийя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.