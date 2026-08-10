Новости регионов: несколько районов Татарстана остались без электричества из-за урагана

Несколько районов Татарстана остались без электричества из-за сильной грозы. Ураган срывал крыши с домов и ломал деревья. Более 5 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и искать капитальные укрытия. Сейчас коммунальные службы устраняют последствия стихии, сообщили в региональном МЧС.

С последствиями паводка борются на Дальнем Востоке. В районе Хабаровска уровень воды в Амуре поднялся на 13 сантиметров и превысил отметку в 4,5 метра. Река вышла из берегов и продолжает затапливать прибрежные территории островов Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни уровень воды может подняться еще минимум на 1 метр.

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