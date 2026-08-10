"Новости дня": подмосковному дачнику выписали штраф с помощью ИИ за борщевик

В России для борьбы с борщевиком подключили искусственный интеллект. По результатам цифрового мониторинга владельца земельного участка в Подмосковье оштрафовали за сорняк на 150 тысяч рублей.

Очаг опасного растения обнаружили по снимкам из космоса и с беспилотника. ИИ установил хозяина участка, после чего уведомление о штрафе было направлено ему через портал "Госуслуги".

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