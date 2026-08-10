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10 августа, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Территорию бывшей промзоны Южный порт полностью реорганизуют, согласно исторической концепции, сообщил Сергей Собянин. Возведут бизнес-центры, жилые комплексы, гостиницы, торговые галереи. А новая станция метро "Южный порт" Люблинско-Дмитровской линии будет сочетать черты конструктивизма и модернизма.

"Территория "Выставочный центр" – один из самых сложных градостроительных проектов Москвы. Здесь на сравнительно небольшом участке предстоит развивать деловой район с высокой плотностью застройки, одновременно увязывая новые инженерные сети с уже действующей инфраструктурой. Комплексная схема позволяет заранее просчитать все технические решения, избежать перегрузки сетей и синхронизировать строительство, в том числе такого знакового объекта как Национальный центр "Россия", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Мост в футуристическом стиле и с декоративными "пиксельным" освещением появится на территории делового центра "Москва-Сити". Пешеходный мост будет состоять из 11 медных геодезических куполов с витражными окнами.

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