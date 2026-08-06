06 августа, 16:30Город
Гигантскую каску строителей запустили по Москве-реке
Инсталляцию в виде гигантской каски строителей запустили по Москве-реке от акватории Южного речного порта. Каска выполнена в фирменных цветах градостроительного комплекса Москвы и украшена логотипом "70 лет Дню строителя".
Маршрут пройдет по Москве-реке через самый центр столицы – от Южного порта до Карамышевского моста. Сам проход символизирует гордость и масштаб профессии градостроителя.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.