Гигантскую каску строителей запустили по Москве-реке

Инсталляцию в виде гигантской каски строителей запустили по Москве-реке от акватории Южного речного порта. Каска выполнена в фирменных цветах градостроительного комплекса Москвы и украшена логотипом "70 лет Дню строителя".

Маршрут пройдет по Москве-реке через самый центр столицы – от Южного порта до Карамышевского моста. Сам проход символизирует гордость и масштаб профессии градостроителя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.