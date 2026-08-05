Собянин рассказал о реконструкции двух путепроводов в районе Покровское-Стрешнево

В столичном районе Покровское-Стрешнево обновляют два путепровода, проходящих над путями Рижского направления МЖД. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

На 2-м Волоколамском путепроводе 1943 года постройки в ходе обследования были выявлены серьезные дефекты. Работы ведутся поочередно на каждой стороне без полного перекрытия движения. Реконструкцию планируют завершить к концу года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.