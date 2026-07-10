10 человек пострадали в ДТП на Нижегородской улице в Москве

В результате аварии на Нижегородской улице пострадали 10 человек, сообщили в Госавтоинспекции Москвы. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля нарушил правила дорожного движения и выехал на выделенную полосу.

Автобус пытался уйти от столкновения, въехал на тротуар и столкнулся с рекламным щитом. Прокуратура взяла под контроль расследование обстоятельств ДТП.

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