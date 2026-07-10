Прокуратура взяла под контроль расследование ДТП на Нижегородской улице в Москве

Прокуратура взяла под контроль расследование обстоятельств аварии на Нижегородской улице в Москве. Рейсовый автобус столкнулся с грузовой "Газелью". Водитель фургона выехал на выделенную полосу, а автобус пытался уйти от столкновения.

В результате пострадали пассажиры, водителя общественного транспорта зажало в кабине, у него диагностированы переломы рук и ног. На место происшествия прибыли скорая помощь и спасатели.

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