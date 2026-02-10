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10 февраля, 07:30

Транспорт

Стартовало строительство трассы, которая соединит северные районы столицы с "Москва-Сити"

Стартовало строительство трассы, которая соединит северные районы столицы с "Москва-Сити"

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В столице стартовало строительство новой трассы. Дорога соединит северные районы города с деловым центром "Москва-Сити".

Работы начались в районе улицы Адмирала Макарова на пересечении с Ленинградским шоссе. Участок протянется до 3-го Магистрального проезда и будет скоростным.

Как ожидается, на нем разрешено будет разгоняться до 110 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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