Ситуационный центр Градостроительного комплекса Москвы помогает следить за качеством работ

В Москве сейчас возводится около 1 700 объектов, в том числе множество жилых домов по реновации. Чтобы следить за качеством работ и безопасностью на объектах, в столице действует Ситуационный центр Градостроительного комплекса.

С помощью центра контролируется весь жизненный цикл возведения домов. Прежде всего это большая IT-система, интегрированная с городскими информационными базами. Искусственный интеллект обрабатывает тысячи жалоб и запросов.

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