08 ноября, 12:30Транспорт
"Новости дня": новая перехватывающая парковка появилась рядом с вокзалом Щербинка МЦД-2
Новая перехватывающая парковка появилась в Щербинке рядом с одноименным городским вокзалом МЦД-2. Водители могут оставить там автомобиль и продолжить путь на общественном транспорте.
Парковка рассчитана почти на 50 машиномест. Воспользоваться ею бесплатно можно при условии, что автомобилист продолжит поездку на метро, МЦК или МЦД и совершит не менее двух поездок туда и обратно.
Подробнее – в программе "Новости дня".