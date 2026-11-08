"Новости дня": новая перехватывающая парковка появилась рядом с вокзалом Щербинка МЦД-2

Новая перехватывающая парковка появилась в Щербинке рядом с одноименным городским вокзалом МЦД-2. Водители могут оставить там автомобиль и продолжить путь на общественном транспорте.

Парковка рассчитана почти на 50 машиномест. Воспользоваться ею бесплатно можно при условии, что автомобилист продолжит поездку на метро, МЦК или МЦД и совершит не менее двух поездок туда и обратно.

Подробнее – в программе "Новости дня".