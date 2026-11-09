09 ноября, 18:15Экономика
Набиуллина объяснила, почему не стоит торопиться со снижением ключевой ставки
Резкое снижение ключевой ставки может негативно повлиять на ценовую стабильность. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, объясняя, почему регулятор не планирует торопиться со смягчением денежно-кредитной политики.
По ее словам, на решение сохранить ставку повлияли три фактора: изменение ситуации с инфляцией летом, рост инфляционных ожиданий и более высокий вклад бюджета в спрос, чем предполагалось ранее.
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