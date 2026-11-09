Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 4 балла 9 ноября

В понедельник, 9 ноября, интенсивность движения на дорогах в Москве составила 4 балла. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.

Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра Москвы, а также на внутренней стороне МКАД в районе 46-го километра.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Ленинградском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

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