Мэр Москвы: поисково-спасательная станция "Царицыно" отмечает 145-летие

Старейшая поисково-спасательная станция Москвы "Царицыно" отмечает 145-летие. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Станция открылась в XIX веке. За время работы она несколько раз меняла расположение на берегах пруда, а сейчас находится в историческом "Домике смотрителя Царицынской плотины". Во время комплексной реставрации усадьбы здание отремонтировали и приспособили для работы спасателей.

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