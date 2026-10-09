В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 9 октября

В Москве днем 9 октября ожидаются локальные затруднения на внешней стороне в районе Ленинградского шоссе, на Тульской и Савеловской эстакадах ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Об этом сообщила ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область. Осложнить движение могут дорожные работы на шоссе Энтузиастов в районе метро "Авиамоторная", а также погодные условия и аварии на магистралях при выезде из города.

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