Россиянка Мирра Андреева вышла в полуфинал теннисного турнира в Пекине. Накануне спортсменка обыграла соотечественницу Екатерину Александрову.

Яркий поединок с двумя тай-брейками завершился в пользу Андреевой, которая теперь поднимется на четвертую строчку мирового рейтинга. В полуфинале лучшая теннисистка России встретится с представительницей Чехии Николой Бартуньковой.

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