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09 августа, 16:30

Транспорт

Срок оплаты автоштрафов для машин с иностранными номерами в РФ хотят сократить до суток

Срок оплаты автоштрафов для машин с иностранными номерами в РФ хотят сократить до суток

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Срок оплаты автоштрафов для машин с иностранными номерами в России хотят сократить до суток. По истечении этого времени автомобиль могут задержать до оплаты штрафа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение кабмина.

Общий для всех срок оплаты штрафов составляет 60 дней. При этом, согласно новому распоряжению, документ, предусматривающий нововведения, должен поступить в правительство в сентябре этого года, а сроки внесения в Госдуму установлены на февраль 2027 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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