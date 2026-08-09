09 августа, 14:30Транспорт
Больше 1 млн поездок на регулярных речных маршрутах совершили пассажиры в Москве
Больше 1 миллиона поездок на регулярных речных маршрутах совершили пассажиры в Москве с начала 2026 года. Как отметил заммэра, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, более 75 тысяч из них – в направлении "Лужники – Киевский". Пик пришелся на 20 июня.
До конца года заработают новые причалы – это "Воробьевская набережная" и "Новодевичьи пруды". Всего с момента запуска электросуда перевезли больше 4 миллионов пассажиров.
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