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09 августа, 14:30

Транспорт

Больше 1 млн поездок на регулярных речных маршрутах совершили пассажиры в Москве

Больше 1 млн поездок на регулярных речных маршрутах совершили пассажиры в Москве

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Больше 1 миллиона поездок на регулярных речных маршрутах совершили пассажиры в Москве с начала 2026 года. Как отметил заммэра, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, более 75 тысяч из них – в направлении "Лужники – Киевский". Пик пришелся на 20 июня.

До конца года заработают новые причалы – это "Воробьевская набережная" и "Новодевичьи пруды". Всего с момента запуска электросуда перевезли больше 4 миллионов пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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