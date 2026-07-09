Сергей Собянин рассказал о реконструкции главного корпуса ГКБ им Буянова

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09 июля, 13:15

Мэр Москвы

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Главный лечебный корпус городской клинической больницы имени Буянова обновляют в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин. После модернизации на первом этаже разместят неврологическую службу, стационар кратковременного пребывания и другие подразделения.

В здании заменят инженерные системы, автоматическую пожарную сигнализацию, оконные блоки, фасад и кровлю. Одновременно продолжается комплексное благоустройство территории больницы. После завершения работ клиника сможет принимать больше пациентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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