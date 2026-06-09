Предложения по здравоохранению лидируют в Народной программе "Единой России"

Чаще всего в новую Народную программу "Единой России" поступают предложения по темам инфраструктуры, здравоохранения и образования. Об этом рассказал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на отчетно-программном форуме. Главной темой мероприятия стала модернизация цифровых сервисов.

Около 2 миллионов предложений поступило от москвичей, добавил Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко.

В свою очередь, депутат ГД, заместитель секретаря Московского городского регионального отделения "Единой России" Евгений Нифантьев отметил, что одним из важнейших разделов народной программы партии является увеличение доступности медицины.

В Москве проведена работа по модернизации первичного звена здравоохранения, столица является локомотивом для развития технологий искусственного интеллекта.

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