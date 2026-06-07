Политолог допустил сближение Армении с Западом в случае переизбрания Пашиняна

Переизбрание Никола Пашиняна может привести к сближению Армении с Западом и постепенному отдалению от России, хотя Ереван продолжит использовать существующие экономические связи с Москвой. Такое мнение выразил политолог, специалист по международным отношениям Мовсес Газарян, комментируя парламентские выборы в Армении.

По его словам, в случае победы оппозиционных сил возможно усиление российско-армянского партнерства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.