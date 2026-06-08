Новости мира: партия премьера Армении Пашиняна набрала менее 50% голосов на выборах

В Армении объявили предварительные итоги парламентских выборов. Партия премьер-министра Никола Пашиняна получила менее 50% голосов. Несмотря на это, политик заявил о победе и намерении сформировать правительство. Оппозиция обвинила его в попытке узурпации власти.

На юге Филиппин число погибших после землетрясения магнитудой 7,8 выросло до 15. Пострадали около 130 человек, туристов среди них нет. Повреждены школы, больницы и жилые дома, открыт временный пункт размещения. Угроза цунами объявлена на Филиппинах, в Индонезии и Японии.

Частный самолет разбился в аэропорту Доминиканской Республики. После взлета экипаж сообщил о технической неисправности и попытался вернуться. При жесткой посадке у самолета оторвались двигатели, после чего он загорелся. В результате погибли два человека.

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