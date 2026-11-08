Велосипедист в Москве испортил два шлагбаума и предстанет перед судом

В Москве велосипедист повредил два шлагбаума, которые ему не хотелось объезжать. По данным столичной прокуратуры, мужчина выгнул одно заграждение по пути на прогулку, а затем повредил другое, когда возвращался обратно.

Свою вину он признал и возместил ущерб. Свои действия мужчина объяснил влиянием алкоголя. В отношении него возбудили уголовное дело о вандализме. Теперь ему предстоит предстать перед судом.

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