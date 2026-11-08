08 ноября, 20:45Происшествия
Велосипедист в Москве испортил два шлагбаума и предстанет перед судом
В Москве велосипедист повредил два шлагбаума, которые ему не хотелось объезжать. По данным столичной прокуратуры, мужчина выгнул одно заграждение по пути на прогулку, а затем повредил другое, когда возвращался обратно.
Свою вину он признал и возместил ущерб. Свои действия мужчина объяснил влиянием алкоголя. В отношении него возбудили уголовное дело о вандализме. Теперь ему предстоит предстать перед судом.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.