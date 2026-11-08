В МВД призвали регулярно проверять состояние счетов и открытые кредиты

Москвичам рекомендуют подключить уведомления обо всех финансовых операциях в банковских приложениях, а также регулярно проверять состояние счетов и наличие оформленных кредитов. Такие меры помогут защититься от мошенников, сообщили в МВД России.

В ведомстве также напомнили, что скачивать приложения следует только с официальных ресурсов. Злоумышленники могут распространять поддельные программы, чтобы получить доступ к персональным данным.

Если обнаружилось неожиданное списание или кредит, оформленный без согласия, необходимо незамедлительно обратиться в банк и сообщить о случившемся в полицию. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.