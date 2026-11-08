Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 ноября, 09:15

Безопасность

В МВД призвали регулярно проверять состояние счетов и открытые кредиты

В МВД призвали регулярно проверять состояние счетов и открытые кредиты

Владельцы китайских авто в России столкнулись с кибервымогательствами

Мошенники распространяют вредоносные файлы через домовые чаты

"Московский патруль": спецназ Росгвардии тренировался спасать жизни "пострадавшим" бойцам

"Специальный репортаж": жертвы помолодели

МВД предупредило об опасности приложений для проверки истории машин

"Московский патруль": сотрудники Росгвардии проследили за порядком на столичных улицах

"Московский патруль": в Подмосковье провели рейд по магазинам табачной продукции

Поисково-спасательной станции "Царицыно" исполнилось 145 лет

Мошенники начали массово обманывать студентов колледжей

Москвичам рекомендуют подключить уведомления обо всех финансовых операциях в банковских приложениях, а также регулярно проверять состояние счетов и наличие оформленных кредитов. Такие меры помогут защититься от мошенников, сообщили в МВД России.

В ведомстве также напомнили, что скачивать приложения следует только с официальных ресурсов. Злоумышленники могут распространять поддельные программы, чтобы получить доступ к персональным данным.

Если обнаружилось неожиданное списание или кредит, оформленный без согласия, необходимо незамедлительно обратиться в банк и сообщить о случившемся в полицию. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоАлександра Бриль

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика