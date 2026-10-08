Правительство РФ учредило премии имени Курчатова и Александрова для молодых ученых

Правительство РФ утвердило новые именные премии для студентов и аспирантов. Размер выплат составит 30 и 50 тысяч рублей.

Стипендию Игоря Курчатова будут выдавать за достижения в области физики и радиохимии, а Анатолия Александрова – в области ядерной энергетики. Претендовать на выплаты смогут молодые люди, которые успешно учатся по профильным специальностям, участвуют в исследовательской деятельности, публикуют статьи и выступают на научных конференциях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.