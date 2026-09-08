Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает ДНР и ЛНР готовиться к зиме

Столичные коммунальщики восстанавливают инженерные сети городов-побратимов Москвы – Донецка и Луганска, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

В этом году в ДНР и ЛНР отремонтировали и восстановили больше 130 километров сетей водо-, тепло- электроснабжения, а также водоотведения.

В Донецке обновлено оборудование на водозаборных узлах. Проведены ремонт котлов, замена насосного и теплообменного оборудования, фильтров и баков в котельных.

В Луганске в этом году будет модернизирована водопроводная станция, проведена реконструкция канализационно-насосной станции. Также строится новая канализационная станция биологической очистки сточных вод.

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