Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля, 13:00

Политика

Новости мира: первая леди Турции не дала Макрону поцеловать руку на саммите НАТО

Новости мира: первая леди Турции не дала Макрону поцеловать руку на саммите НАТО

Российские войска нанесли удар по заводу "Самсунг-Украина" в Киеве

Новости мира: юг Европы охватили лесные пожары на фоне аномальной жары

ВСУ за сутки потеряли более 1,5 тысячи военных

Новости мира: Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время

Новости мира: США нанесли новые удары по целям в Иране

Путин обсудит с правительством работу транспортного и топливного комплексов 8 июля

Дональд Трамп прибыл в Анкару для участия в саммите НАТО

Российские войска поразили объекты портовой инфраструктуры и энергетики Украины

Саммит НАТО откроется 7 июля в Турции

Первая леди Турции Эмине Эрдоган не дала президенту Франции Эммануэлю Макрону поцеловать ей руку на саммите НАТО в Анкаре. Макрон сначала тепло поприветствовал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который был явно сдержан. Когда французский лидер попытался проявить внимание к Эмине Эрдоган, ему пришлось замять неловкость улыбкой.

США нанесли десятки ударов по Ирану. Мощные взрывы произошли в портовых городах Сирик и Бендер-Аббас, на островах Кешм и Харк. Целями также стали более 60 катеров иранских военных и системы ПВО. В Вашингтоне заявили, что это был ответ на обстрел Ираном трех танкеров в Ормузском проливе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоМария Рыбакова

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика