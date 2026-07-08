Новости мира: первая леди Турции не дала Макрону поцеловать руку на саммите НАТО

Первая леди Турции Эмине Эрдоган не дала президенту Франции Эммануэлю Макрону поцеловать ей руку на саммите НАТО в Анкаре. Макрон сначала тепло поприветствовал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который был явно сдержан. Когда французский лидер попытался проявить внимание к Эмине Эрдоган, ему пришлось замять неловкость улыбкой.

США нанесли десятки ударов по Ирану. Мощные взрывы произошли в портовых городах Сирик и Бендер-Аббас, на островах Кешм и Харк. Целями также стали более 60 катеров иранских военных и системы ПВО. В Вашингтоне заявили, что это был ответ на обстрел Ираном трех танкеров в Ормузском проливе.

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